Культура

Более 100 уникальных портретов представят в Псковском музее 21 декабря

Новая выставка портретов из собрания Псковского музея-заповедника начнет свою работу с 21 декабря в обновленном выставочном зале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставочный проект включает более 100 произведений, созданных в период XVIII-XX веков, не вошедших в основную экспозицию Картинной галереи музея.

Гости увидят произведения как неизвестных художников, так и именитых мастеров: С. К. Зарянко, И. Н. Крамской, В. Е. Маковский., П. Ф. Соколов, К. А. Сомов, Пьетро де Ротари, К. Л. Христинек и других.

Часть портретов будет представлена впервые после проведенных реставрационных и подготовительных работ силами специалистов Псковского музея-заповедника.