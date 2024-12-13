Культура

Студенты-музеологи побывали на практике в «Михайловском»

Псковские студенты-второкурсники, проходящие обучение по программе «Музеология и охрана объектов культурного наследия» (профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность»), побывали на практике в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Студенты в экспозиции, посвящённой пушкинскому «Борису Годунову», на экскурсии с научным сотрудником Лаурой Пурвинь (в центре). Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, студенты познакомились с научной библиотекой и рядом экспозиций, развёрнутых сейчас в выставочных залах заповедного Научно-культурного центра. В ходе беседы с учёным секретарём музея Эдуардом Узенёвым они узнали об исследовательской работе, на основе которой, по сути, базируется вся деятельность Пушкинского заповедника, даже, казалось бы, в исключительно рекреационно-развлекательной её составляющей, а также о различных музейных образовательных проектах.

«На встрече с сотрудниками "Михайловского" студенты обсудили самые разнообразные темы, — рассказали в заповеднике. — Речь шла о музее как научно-исследовательском центре, о современных технологиях и виртуальных экскурсиях, даже о создании каталога трав и цветов, растущих на территории мемориальных усадеб и в их окрестностях».

Напомним, что сетевую программу «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» реализуют совместно с Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское». Далее учебная практика студентов при содействии Пушкинского заповедника будет продолжена весной следующего, 2025 года, отметили в музее.