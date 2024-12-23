Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике в конце декабря

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 25, 26, 27 и 31 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Санитарные дни планируются в следующих объектах музея:
25 декабря (среда):
- – Музейный комплекс «Двор Постникова».
26 декабря (четверг):
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Палаты у Сокольей башни;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Музейный комплекс «Варлаамовская башня»;
- Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
- Музей-квартира В. И. Ленина;
- Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С. В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.
27 декабря (пятница):
- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова.
31 декабря (вторник):
- Спасо-Преображенский собор.
«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объектов музея», - добавили в музее.