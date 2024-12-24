Культура

Выставку «Путешествие в детство» в псковской библиотеке показали осужденным

Осужденные к принудительным работам на участке, функционирующем как исправительный центр при исправительной колонии №4, посетили Псковскую областную библиотеку имени Валентина Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В сопровождении инспекторов УФИЦ осужденные ознакомились с несколькими представленными экспозициями и прослушали лекцию о творчестве.

Осужденные увидели первую иммерсивную выставку грампластинок, в которую вошли электронные диски, изданные в разные годы сотрудниками библиотеки, книги, периодические издания, посмотрели картины из акриловой бумаги, выполненные ножом псковским мастером в китайской технике цзяньчжи (ажурное вырезание или бумажная графика), побывали на экспозиции «Мир не обойдется без меня», посвященной людям с ограниченными возможностями.

«Яркие впечатления от визита в библиотеку оставила и новая баннерная выставка "Путешествие в детство". В нее вошли памятные монеты Банка России со знакомыми каждому образами из детства: героями народных сказок и персонажами отечественной мультипликации», - рассказали в пресс-службе.

В завершение осужденные стали участниками лекции учителя русского языка и литературы, выпускницы отдела дополнительного образования Московской духовной академии Анастасии Ивановой «Творчество на грани», где она рассказала, как создаются уникальные вещи, ценности, произведения искусства, поведала, чем творчество отличается от ремесла и всегда ли оно связано с развитием.