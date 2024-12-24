Культура

Фильм о подвиге героя Матвея Кузьмина снимают в окрестностях Куньи

В окрестностях Куньи проходят съёмки фильма, посвящённого подвигу героя Советского Союза Матвея Кузьмина. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Олег Савельев / «ВКонтакте»

Картина рассказывает о событиях Великой Отечественной войны, когда Матвей Кузьмин повторил знаменитый поступок Ивана Сусанина. В фильме в эпизодических ролях принимает участие псковичка Светлана Белугина.

«Всем удачи, с нетерпением будем ждать премьеру», - отметил Олег Савельев.