Ансамбль «Будимир» выступит в Варлаамовской башне в Пскове

Артисты Псковского драматического театра, участники фольклорного ансамбля «Будимир» выступят в Варлаамовской башне с концертом аутентичной народной музыки 28 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В этот вечер гостей будут радовать музыканты Максим Плеханов, Георгий Болонев и Ольга Репп. В репертуаре – духовные стихи, плясовые и обрядовые песни, заклички, баллады и былины.

Отметим, что концерт состоится в рамках совместного творческого проекта Псковского музея-заповедника и Псковского театра драмы имени Александра Пушкина «Театр. Музыка. Музей».

Мероприятие состоится в 19:00 по адресу: улица Леона Поземского, дом 46. Подробную информацию можно узнать по телефону: +78112331065.