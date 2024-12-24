Культура

Трагическая картина расстрелянной дворянской дочки предстанет в псковском музее

Необычная картина с трагической историей появится в выставочном зале Псковского музея-заповедника. Об этом сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова на пресс-завтраке 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На текущий момент картина находится в реставрационном зале. До проведения работ по реставрации музей брал консультации у специалистов.

«Картина неимоверной красоты. На картине изображена девочка в красном платье из дворянского рода. Она трагически погибла, точнее, ее расстреляли. Не будем рассказывать всех секретов, в новом году все увидите сами», - рассказала Светлана Мельникова.