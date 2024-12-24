Культура

Организаторы бала-маскарада в Пскове раскрыли секреты создания идеального костюма

Организаторы новогоднего бала-маскарада «В некотором царстве, в некотором государстве…» раскрыли секреты идеального костюма для участия в мероприятии, которое пройдет в Приказной палате Псковского кремля 3 января.

Фото здесь и далее: молодежный центр Пскова

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городском молодежном центре, гостям предлагается облачиться в бальные наряды с элементами сказочного стиля. Дамы должны выбрать длинные платья в пол и дополнить их перчатками. Для кавалеров предусмотрен классический костюм: брюки, светлая рубашка, галстук или бабочка, жилетка либо пиджак, а также перчатки. Допускается использование ярких акцентов – цветных перчаток, шейных платков, масок, плащей и необычных головных уборов.

Особенное внимание уделено образам из русских и зарубежных сказок. Организаторы предлагают барышням воплотить в жизнь таких персонажей как Царевна-Лебедь, Золушка, Баба-Яга или Фея для дам, а кавалерам – Иван-Царевича, Принца, Кащея Бессмертного или Звездочёта.

Участие в новогоднем бале-маскараде возможно только после предварительной регистрации через специальную форму.

Организаторами мероприятия выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодёжный центр.