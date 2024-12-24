Культура

«Обратный отсчет»: Об итогах работы Псковского музея в 2024 году и планах на 2025-й. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 декабря. Это традиционный ежегодный проект, в котором итоги уходящего года подводят известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ней о том, как 2024 год сложился для музея, и о планах на следующий год.

Главные музейные события 2024 года, музейные итоги года в цифрах, кардинальные перемены в мероприятиях, организуемых Псковским музеем-заповедником, перспективы восстановления сгоревшей усадьбы Римского-Корсакова, дальнейшая судьба исторических праздников и музейные сюрпризы-2025.