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Культура

«Взрослую ёлку» устроят в Пскове

04.01.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

Псковская библиотека микрорайона Овсище приглашает горожан на «взрослую ёлку» с маскарадом, чтением стихов и чаепитием 5 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В 15.00 в библиотеке за чайным столом начнутся новогодние чтения «Зимою мир становится добрей и веселей от праздничных забот». Организаторы предлагают всем желающим «отметить приход Нового года чтением новогодних и рождественских стихов».

Библиотекари назвали это мероприятие «взрослой новогодней ёлкой» и добавили, что маскарадные костюмы и угощения к столу приветствуются.

Адрес: Псков, улица А. Алёхина, дом 20. 

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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