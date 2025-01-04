Культура

«Взрослую ёлку» устроят в Пскове

Псковская библиотека микрорайона Овсище приглашает горожан на «взрослую ёлку» с маскарадом, чтением стихов и чаепитием 5 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В 15.00 в библиотеке за чайным столом начнутся новогодние чтения «Зимою мир становится добрей и веселей от праздничных забот». Организаторы предлагают всем желающим «отметить приход Нового года чтением новогодних и рождественских стихов».

Библиотекари назвали это мероприятие «взрослой новогодней ёлкой» и добавили, что маскарадные костюмы и угощения к столу приветствуются.

Адрес: Псков, улица А. Алёхина, дом 20.