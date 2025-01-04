Культура

Библиотека на Конной приглашает псковичей на лекцию к 500-летию Гремячей башни

Центральная городская библиотека Пскова (библиотека на Конной) в рамках программы «От Рождества до Рождества» приглашает в воскресенье, 5 января, на лекцию филолога Александра Егорова, посвященную 500-летию со времени первого упоминания в летописи Гремячей башни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Известный псковский филолог Александр Егоров задался вопросом: а есть ли в русской литературе хоть одно произведение, в котором о Гремячей башне написано без тайн и загадок. В библиотеке отметили, что за два минувших века про эту башню было придумано столько небылиц, что у многих она «прочно ассоциируется со входом в преисподнюю», а экскурсоводы не устают рассказывать туристам, что под Гремячей башней спит зачарованная княжна, которую ещё только предстоит расколдовать неведомому смельчаку.

Смотрите также Новый выпуск проекта «Истфакт»: Тайна Гремячей башни

Оказывается, не всех сочинителей вдохновляли эти легенды, и Александру Егорову удалось-таки найти литературное произведение, в котором о Гремячей башне написано без мистики, отметили в библиотеке.

Начало лекции в 16.00.