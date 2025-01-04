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Культура

Органная музыка эпохи барокко прозвучит в Пскове 11 января

10.01.2025 15:41|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки из цикла «Эпоха Баха и его современников» состоится в субботу 11 января в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

На концерте выступит молодой  петербургский органист Иван Мокшин, студент третьего курса Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, обучающийся на кафедре органа и клавесина. Иван Мокшин — лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов.

В рамках органного концерта «Эпоха Баха и его современников» будут исполнены лучшие музыкальные произведения эпохи барокко XVI–XVIII веков, созданные немецкими композиторами и органистами-виртуозами Иоганном Себастьяном Бахом, Георгом Муффатом, а также германско-датским композитором Дитрихом Букстехуде и французом Луи Маршаном.

Для посещения концерта необходимо приобрести пригласительные билеты, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Концерт рекомендован для слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия составляет 60 минут без антракта. В начале концерта будет представлено художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Мероприятие пройдет в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове : город Псков, улица Плехановский Посад, дом 64.

Теги: #концерт #органные концерты
Источник: Псковская Лента Новостей
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