Культура

Петербургский театр кукол представит спектакль в изборском музее

В Крещенский сочельник 18 января в музее-заповеднике «Изборск» пройдет спектакль «Серебряное копытце» одноименного домашнего кукольного театра из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

В усадьбе купца Шведова оживут знакомые с детства герои сказок Павла Бажова – старик Кокованя, Даренка, сказочный олень и другие.

«Это необыкновенно светлая сказка об ожидании чуда, которое случится, если верить в него и делать добро», - отметили в музее.

Начало в 16.00 по адресу: город Изборск, улица Печорская, дом №32.