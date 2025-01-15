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Культура

Петербургский театр кукол представит спектакль в изборском музее

15.01.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

В Крещенский сочельник 18 января в музее-заповеднике «Изборск» пройдет спектакль «Серебряное копытце» одноименного домашнего кукольного театра из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

В усадьбе купца Шведова оживут знакомые с детства герои сказок Павла Бажова – старик Кокованя, Даренка, сказочный олень и другие.

«Это необыкновенно светлая сказка об ожидании чуда, которое случится, если верить в него и делать добро», - отметили в музее.

Начало в 16.00 по адресу: город Изборск, улица Печорская, дом №32.

Теги: #Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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