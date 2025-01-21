Культура

«Михайловское» зовёт всех на Татьянины именины

На праздничный концерт в честь Татьяниных именин приглашает всех желающих Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Михаил Микешин. Иллюстрация к роману «Евгений Онегин» («Заветный вензель О да Е»). Первая четверть ХХ века. Из фондов «Михайловского».

Отмечать именины пушкинской Татьяны Лариной, одной из самых известных героинь русской литературы — давняя традиция Пушкинского заповедника. Впервые такой домашний, «деревенский бал» в музее провели в январе 2004 года. На этот раз сбор гостей намечен на 24 января — канун того дня, когда Русская православная церковь совершает память раннехристианской святой мученицы Татианы Римской. Важно и то, что 25 января РПЦ наряду с Татьяной вспоминает преподобную Евпраксию Тавенисскую, ангела-хранителя Евпраксии Вульф, одной из тригорских барышень и приятельниц ссыльного Пушкина. Именно Зизи, как называли Евпраксию Николаевну домашние и приятели, среди которых был и сам Александр Сергеевич, по мнению многих современников поэта, равно и позднейших исследователей его творчества, послужила прототипом главной героини романа «Евгений Онегин».

Александр Стройло. Силуэтный портрет Евпраксии (1998). Из фондов «Михайловского».

Литературно-музыкальную программу, которую назвали по строке из романа — «…Моей мечтательницы милой…», планируют провести в Научно-культурном центре «Михайловского» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), в зале, где в эти дни завершает свою работу выставка «Мне жизнь всё как-то коротка…». В «Михайловском» напомнили, что экспонаты на эту выставку прибыли в псковское Святогорье из Пензенской области, из Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

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Очень важно, считают в Пушкинском заповеднике, что в подготовке и проведении Татьяниного дня по традиции участвуют не только музейщики, но и местные школьники. Как конкретизировали в «Михайловском», концерт в честь «…Моей мечтательницы милой…», подготовили учащиеся районной ДШИ имени С.С. Гейченко, санаторной школы интерната, поселковой средней школы имени А.С. Пушкина.

Начало программы 24 января в 15.00. Вход на концерт — свободный для всех желающих.