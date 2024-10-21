Культура

Выставку о краткотечности жизни откроют завтра в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершают подготовку выставки «Мне жизнь всё как-то коротка…», экспонаты для которой прибыли в псковское Святогорье из Пензенской области, из Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, открытие выставки намечено на завтра, 24 октября, и она, как планируется, будет работать для жителей и гостей региона в течение трёх месяцев, до 25 января.

Фото с сайта https://www.culture.ru

Совместный выставочный проект двух музеев приурочен к 225-летию А.С. Пушкина и 210-летию М.Ю. Лермонтова, пояснили в «Михайловском». Экспозиция, которую развернули в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), велика и очень интересна. Здесь представлено порядка ста экспонатов, среди которых произведения живописи и графики, книжные памятники, журналы и альманахи эпохи двух поэтов. Кроме того, посетителям выставки, полагают её авторы, будет интересно взглянуть, как выглядели так называемые списки — листы с текстами сочинений, которые читатели переписывали за неимением собственной книги или даже за неимением «пьесы» в печатном варианте вообще. В экспозиции из фондов музея «Тарханы» можно увидеть рукописи двух поэм Михаила Лермонтова — знаменитого «Демона» и чуть менее известную широкому читателю «Тамбовскую казначейшу»; оба экспоната с пометкой: «переписано неизвестным человеком», и датированы 1841 годом и серединой XIX века соответственно.

Особый раздел выставки — многочисленные предметы крестьянского и дворянского (по преимуществу, провинциального) быта первой половины XIX столетия. Среди них такие трогательные вещицы, как бисерные вышивки или 1840-х годов альбом для стихов, пожеланий и рисунков в сафьяновом, с бронзовыми накладками переплёте. В «Михайловском» конкретизировали, что большая часть экспозиции рассказывает именно о тарханском периоде жизни Лермонтова, хотя он, как и Пушкин, родился в Москве, а какое-то время, в то же время, что и Пушкин, жил в Санкт-Петербурге. Несмотря на последнее обстоятельство, познакомиться лично поэтам так и не случилось. «Это тем более удивительно ещё и потому, что Пушкин долгие годы являлся вдохновителем Лермонтова, своеобразным образцом в поэзии, перед которым начинающий литератор «благоговел», а Александр Сергеевич, в свою очередь, заочно высоко ценил дарование младшего товарища по лире», — отметили в «Михайловском».

Выставка «Мне жизнь всё как-то коротка…» будет интересна самому широкому кругу посетителей музея — как школьникам и студентам, так и взрослым, искушённым любителям отечественной словесности, подытожили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».