Культура

Аудиогид по картинной галерее появился в псковском музее

Сотрудники Псковского музея-заповедника создали первый аудиогид, который знакомит гостей с произведениями постоянной экспозиции картинной галереи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Каждый аудиофайл гида содержит подробное описание картины, биографию художника и исторический контекст, что помогает лучше понять и оценить представленные шедевры.

«Аудиогид – это отличный вариант для тех, кто любит проводить время с искусством наедине и в своем размеренном темпе, не привязываясь к экскурсионной группе. Навигация по галерее с помощью аудиогида проста. Каждая картина имеет свой номер, который можно найти на этикетках. Гостям лишь остается выбрать соответствующие цифры на аудиогиде, и запись автоматически подключится», - объяснили в музее.

По вопросам можно обратиться в кассу главного здания Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7.

«Обращаем ваше внимание, что оборудование выдается под залог!» - подчеркнули в музее.