Фестиваль-конкурс «Ступень памяти» пройдет в Пскове на выходных

VII открытый городской фестиваль-конкурс самодеятельного художественного творчества «Ступень памяти-2025» пройдет в Пскове 25-26 января. Как сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей один из организаторов мероприятия Елена Сергеева, в рамках Года защитника Отечества Городской культурный центр Пскова проводит фестиваль-конкурс, направленный на формирование гражданственности и патриотизма россиян.
На фестивале гости смогут увидеть выступления коллективов из Гатчинского района, Пушкинских Гор, Пустошки, Великих Лук и Невеля. Это традиционный конкурс. Он проводится один раз в два года. В этот раз фестиваль посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Цель фестиваля-конкурса - создать условия для развития самодеятельного творчества и обмена опытом в области героико-патриотической и гражданско-нравственной тем.
Номинации фестиваля-конкурса художественного творчества:
Награды: звания лауреатов, денежные сертификаты, дипломы.
26 января 16:00 пройдет гала-концерт для гостей и участников мероприятия.
Фестиваль организован Городским культурным центром Пскова и управлением культуры администрации города.
«Присоединяйтесь к нам и внесите свой вклад в сохранение исторической памяти и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности!» – приглашают организаторы фестиваля.