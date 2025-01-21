Культура

Фестиваль-конкурс «Ступень памяти» пройдет в Пскове на выходных

VII открытый городской фестиваль-конкурс самодеятельного художественного творчества «Ступень памяти-2025» пройдет в Пскове 25-26 января. Как сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей один из организаторов мероприятия Елена Сергеева, в рамках Года защитника Отечества Городской культурный центр Пскова проводит фестиваль-конкурс, направленный на формирование гражданственности и патриотизма россиян.

На фестивале гости смогут увидеть выступления коллективов из Гатчинского района, Пушкинских Гор, Пустошки, Великих Лук и Невеля. Это традиционный конкурс. Он проводится один раз в два года. В этот раз фестиваль посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Конкурс направлен на гражданско-патриотическое воспитание. В нем будут номинации, которые повышают патриотизм и воспевают подвиги наших дедов. А в этом году добавится номинация, связанная со специальной военной операцией», - поделились организаторы.

Цель фестиваля-конкурса - создать условия для развития самодеятельного творчества и обмена опытом в области героико-патриотической и гражданско-нравственной тем.

Номинации фестиваля-конкурса художественного творчества:

хореографическое искусство (соло, дуэт, коллектив);

вокальное творчество (соло, дуэт, ансамбль (до 12 человек), хор, шоу-группа);

художественное слово (стихи, проза);

авторская песня, поэзия;

инструментальное творчество (соло, дуэты, ансамбли, ВИА);

оригинальный жанр.

Награды: звания лауреатов, денежные сертификаты, дипломы.

26 января 16:00 пройдет гала-концерт для гостей и участников мероприятия.

Фестиваль организован Городским культурным центром Пскова и управлением культуры администрации города.

«Присоединяйтесь к нам и внесите свой вклад в сохранение исторической памяти и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности!» – приглашают организаторы фестиваля.