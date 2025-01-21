Культура

Военно-патриотический проект к 80-летию Победы представили в псковском музее

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества Псковский музей-заповедник представляет специальный военно-патриотический проект «Была война, была Победа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Ее значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальна», – отметил президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Проект псковского музея направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также на формирование у детей и подростков духовно-нравственных и социальных ценностей, уважения к героическому прошлому своей Родины через проведение культурно-образовательных программ.

Благодаря проектным программам музейщики расширят границы изучения истории Великой Отечественной войны через знакомство в формате интерактивного занятия с разными сторонами жизни и быта людей в это непростое время.

Посетители смогут выбрать для посещения одну или несколько программ, которые направлены на участников разного возраста и уровня знаний.

В проект включены следующие культурно-просветительские мероприятия: историческая викторина «Шаги Великой Победы», интерактивная программа «Партизанскими тропами», экскурсия-эмпатия «1000 дней без детства», интерактивная программа «Солдатский вещмешок», краеведческий квест «Псков осаждён, но не сломлен», интерактивная программа «Солдатское письмо».