Культура

Губернаторский оркестр выступил в Псковском районе

В рамках проекта «Культурные выходные» в Псковском районе в Неёловском Доме культуры прошел концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В год 80-летия Великой Победы музыканты подарили зрителям, трогательные и волнующие, с детства знакомые песни военных лет.

«Известные всем слова и мотивы, теплая и душевная атмосфера объединила людей в зале - подпевали, аплодировали, искренне благодарили исполнителей за подаренный праздник. Живая музыка – это здорово!» - отметила глава района.