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Культура

В Пскове открылась выставка урбанистических пейзажей, «с которыми хочется обниматься»

01.02.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка Александра Вихрова «Условия кристаллизации». В экспозиции представлено около 40 работ – в основном урбанистическая живопись, а также натюрморты и пейзажи окрестностей деревни Боярщина Псковского района, где находится мастерская художника, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова 

Александр Вихров родился в 1966 году в Пскове. В 1988 году он начал работать в Днепропетровском театре оперы и балета художником-декоратором. В 1994 году вернулся на родину и устроился художником-декоратором в театр драмы им. Пушкина. В 1998 году вместе с женой, художницей Ольгой Окуневой, уехал, где они два года сотрудничали в качестве художников-декораторов с театром анимации. В это время Александр также создавал декорации для кино, телевидения и перформансов.

В настоящее время Александр Вихров живет и работает в Пскове.

По словам библиотекарей, Александр Вихров интересен прежде всего тем, что заново открыл псковичам урбанистический пейзаж и при этом смог отвлечься от псковской старины, которая так притягательна для всех художников.

Искусствовед Ольга Кошелькова назвала эту выставку «нереально интересной» и отметила, что картины Александра Вихрова особенно выигрышно смотрятся в приглушённом свете читального зала библиотеки на Конной, среди книг: «Как будто даже в интерьере появилось что-то новое». По её словам, этот художник как-то так умеет изобразить уже много раз виденный пейзаж, что с этим пейзажем хочется обниматься. А от его «мужского» натюрморта на входе её даже «переклинило».

Ольга Кошелькова также подчеркнула, что работы Александра Вихрова очень музыкальны. Об этом говорил и псковский художник Александр Коростелёв. Он считает, что Вихров так умеет подать «организованный хаос», что каждая его работа воспринимается как законченная музыкальная пьеса.

Сам Александр Вихров тоже считает, что живопись очень близка музыке и поэзии:«Ольга Кошелькова однажды сказала, глядя на мой ледоход: «Я его тоже слышу». У меня челюсть – грым по башмакам, я в таком восторге был!»

А ещё он сказал, что в каждой картине должен быть «изобразительный смысл»: «Если его нет, то бесполезно придумывать картинам названия». В живописи, так же, как в музыке и поэзии, объяснял собравшимся в библиотеке на Конной художник, важны ритм, созвучия и коннотации. А ещё он заявил, что принципиально не желает объяснять смысл своих работ: «Я предоставляю публике разгадывать смыслы, предоставляя простор… нет, не фантазии, а восприятию! То, что я делаю, –- это моё, а то, что вы видите – это ваше, не надо путать!».

 

Поэтому когда архитектор-реставратор Сергей Михайлов начал хвалить один из пейзажей Вихрова за синие тени, которые, по его словам, можно увидеть разве что на картинах Грабаря, то Вихров только посмеялся: «Да вы что? Где вы там увидели синие тени?»

Тем не менее, собравшиеся на вернисаж псковские художники порадовались, что в их творческом сообществе появился такая «новая кровь», и пожелали Вихрову продолжать «с таким же напором».

Среди поклонников творчества Александра Вихрова, которые пришли на открытие его выставки в библиотеку на Конной оказалась даже начальник комитета по молодёжной политике администрации Санкт-Петербурга Анастасия Новопольцева.

А читатели библиотеки на Конной захотели узнать у Вихрова, как ему работалось в Греции и где лучше: за границей или на родине. Он сказал, что в России ему, конечно, намного комфортнее, хотя в Греции он смог «так размахнуться, как у него дома вряд ли получится». Александр также сказал, что в Росси все большие проекты почему-то предполагают откаты и поэтому к ним подтягиваются «акулы». А он решительно отказывается в таком участвовать, потому что «деньги для художника не цель, а шанс».

Персональная выставка Александра Вихрова в псковской библиотеке на Конной продлится до 24 февраля.

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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