Культура

Музыканты из псковского колледжа стали лауреатами конкурса в Петербурге

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова успешно выступили на XV I Международном конкурсе имени Самария Савшинского, который проводился с 27 января по 1 февраля на базе РГПУ имени Герцена, сообщили Псковской Ленте Новостей руководители колледжа.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова

Выступления участников конкурса оценивало высокопрофессиональное жюри: профессора кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Иван Михайлов, Игорь Лебедев, Михаил Воротной, Владимир Поляков, Елена Семишина, преподаватель ССМШ СПбГК им. Римского-Корсакова Зора Цукер, директор музыкальной школы Maestroakademin Стокгольм, Швеция Галина Эрнгрен, преподаватель специального фортепиано ССМШ и СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова Анна Рычкова, заведующая фортепианным отделом Санкт-Петербургского музыкального лицея Ирина Лобикова, доцент СПбГК Светлана Коннова.

Конкурсные выступления сольных исполнителей проходили в 2 тура, по итогам которых в номинации «Фортепиано соло» звание лауреата 3 степени завоевала студентка Софья Новоселова.

Фортепианный дуэт Анна Сергеева и Софья Новоселова стал лауреатом 3 премии, а учащийся областной школы одаренных детей «Камертон» Федотов Михаил – стал лауреатом 2 степени.

Международный конкурс музыкантов-исполнителей имени выдающегося пианиста и педагога Самария Савшинского проводится в Санкт-Петербурге ежегодно с 2009 года. За прошедшие годы в конкурсе приняли участие несколько тысяч юных музыкантов более чем из 40 стран. В 2021–2023 годах он проходил только в онлайн-формате, а с 2024-го проводится как в очном, так и в дистанционном вариантах.