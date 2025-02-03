Культура

Литературно-документальную выставку «Кровью сердца» открыли в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 7 февраля, открыли литературно-документальную выставку «Кровью сердца» («Крывёю сэрца»), подготовленную по фондовым материалам Государственного музея истории белорусской литературы в Минске. Экспозиция, посвящённая 80-летию Великой Победы, получила своё имя по названию сборника стихотворений белорусских поэтов, которые погибли в годы Великой Отечественной, — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, уточнив, что все материалы, представленные на выставке сопровождены строками и строфами из этой книги.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Героями музейного повествования стали поэты и писатели — участники той страшной войны, — рассказали в Пушкинском заповеднике. — Их судьбы сложились по-разному. Одни — назовём имена Василя Быкова, Ивана Мележа, Анатолия Велюгина, Змитрока Астапенко, Григория Берёзкина, Зинаиды Бондариной, Николая Сурначёва, Ивана Шамякина, Аркадия Кулешова… —непосредственно участвовали в боевых действиях. Другие — Янка Брыль, Владимир Колесник, Сергей Новик-Пяюн… — стали активистами партизанского движения, третьи — Валентин Тавлай, Анатолий Иверс… — ушли в подпольщики. Особый раздел выставки посвящён работе журналистов в военных условиях — деятельности газет «Советская Беларусь», «За Советскую Беларусь», «Звезда», «Раздавим фашистскую гадину» и отдельных литераторов-публицистов: Кондрата Крапивы, Михася Лынькова, Пимена Панченко, Максима Танка, Василя Витки».

«Мы благодарим белорусских коллег за добрые послания в наш адрес от директора Государственного музея истории белорусской литературы Сергея Усика и за предоставленную выставку. Уверены, что она будет интересна нашим посетителям — гостям и жителям Псковской области», — добавили в Пушкинском заповеднике.

Как пояснили в «Михайловском», выставка «Кровью сердца» развёрнута в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и, как планируется, будет работать здесь до 6 марта.