Культура

Экспозицию кабинета Курбатова пополнили 12 экспонатов

12 даров от друзей, коллег и читателей Русского Златоуста пополнили экспозицию кабинета Курбатова областной библиотеки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова

В течение 2024 года в коллекции кабинета Курбатова появились новые экспонаты: издания, фотографии и видеозаписи, памятные сувениры.

На протяжении трех с половиной лет областная библиотека имени Курбатова организует сбор материалов о Валентине Курбатове для размещения в экспозиции посвященного критику мемориального пространства и на тематическом портале.

«В преддверии дня памяти Валентина Курбатова приглашаем всех, кому небезразлична память о замечательном писателе, критике, общественном деятеле и друге Валентине Курбатове, поделиться воспоминаниями о нём: о встречах, беседах, о совместной работе и поездках», - отметили в библиотеке.

«Личность Валентина Курбатова объединяет многих представителей культурного сообщества из Сибири, Москвы, Петербурга, Псковской земли и не только. Сохранение воспоминаний о нем – это разговор и о писателе, и о современной литературной критике, о российской культурной жизни. Валентин Курбатов многое сделал для русской литературы, книгоиздания, сохранения культурных традиций. Кроме того, Курбатов был другом, коллегой, наставником для многих деятелей искусства и общественной жизни России. Всех, кто готов поделиться воспоминаниями о Валентине Яковлевиче, фото- и видеоархивами и другими материалами, а также автографами писателя, мы просим написать руководителю кабинета Курбатова Псковской областной библиотеки Марии Ивановой. После подготовки материалов состоится их публикация на портале "Кабинет Курбатова"», - сообщили в библиотеке.

Материалы о Валентине Курбатове поступают в Кабинет постоянно. Они пополняют как экспозицию библиотечного пространства, так и раздел «Архив» и фотогалерею портала «Кабинет Курбатова».

Поэт, писатель, драматург, художник, общественный деятель, член Союза писателей России Ирена Панченко передала в отдел краеведческой литературы фотографии Валентина Курбатова времён его работы в газете «Молодой ленинец», электронные копии его картин, а также материалы к 80-летнему юбилею критика.

Псковская поэтесса Вера Сергеева передала в кабинет Курбатова свою книгу стихов «Невозвратные вёрсты дороги», одно из произведений в которой посвящено Валентину Яковлевичу

Позднее Вера Сергеева передала в библиотеку альбом «Анатолий Петушков. Борки – Никитино», посвященный Всероссийскому празднику фронтовой поэзии «А музы не молчат», который ежегодно проходит в мае в деревне Борки Великолукского района на территории литературно-художественного музея имени Ивана Васильева. Напомним, Валентин Курбатов много лет был ведущим праздника.

Архив кабинета Курбатова пополнила уникальная запись телепередачи Валентина Курбатова «… и воздух пушкинской свободы» о Евгении Маймине и Юрии Лотмане. Диск с видеозаписью передал в библиотеку старший научный сотрудник древлехранилища Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Александр Егоров.

Посвященные Валентину Яковлевичу медиаматериалы передал писатель, поэт, теле- и радиожурналист Андрей Танцырев. Среди новых поступлений:

три видеозаписи и серия фотографий

посвященные критику стихи и воспоминания

Альбом «Из архива Андрея Танцырева»

Электронную коллекцию автографов пополнил автограф-привет. С коллекцией автографов критика можно познакомиться в тематическом фотоальбоме на портале «Кабинет Курбатова».

Пскович, сотрудник Псковского музея-заповедника Владимир Галицкий передал библиотеке буклет из личного архива о творчестве псковского самодеятельного художника Николая Комолова с комментарием Валентина Курбатова.

Летом кабинет Курбатова посетила Марина Алексеева, дочь Юрия Куранова – писателя, старшего товарища Курбатова. Она передала в дар учреждению альбом репродукций «Созвучия Юрия Куранова».

Напомним, летом прошлого года при первом посещении кабинета Марина Курбатова поделилась воспоминаниями о дружбе двух писателей, предоставила для электронного копирования ранее не публиковавшиеся письма Валентина Курбатова в адрес Юрия Куранова.

В рамках мероприятий, приуроченных к 85-летию Курбатова, гость из родного города Валентина Курбатова Чусового (Пермский край), писатель, фотохудожник, друг критика Владимир Маслянка передал в дар кабинету несколько коллажей с фотографиями Валентина Курбатова, а также памятные значки, посвященные «двойному» юбилею: 85-летию и 100-летию со дня рождения Курбатова и Астафьева соответственно. Поэт, публицист, член правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов подарил библиотеке записки критика, газетные вырезки с его пометками, а также переписанные его рукой стихи.

Татьяна Кобелева, заведующий Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина города Сургут, гость XVII Межрегионального фестиваля библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском - 2024» предала в кабинет Курбатова электронные копии фотографий, сделанных в ходе визита Валентина Курбатова в Сургут в 2013 году.

Главный редактор Красноярского литературно-художественного альманаха «Затесь», друг Валентина Курбатова и Псковской областной универсальной научной библиотеки Валентина Майстренко передала в фонд экземпляры издания за 2024 год, где среди материалов есть и воспоминания о Курбатове.