Культура

Маркет современного искусства Maslo проходит в Пскове

Маркет современного искусства, организованный Анной Масляковой, основателем проекта Maslo, проходит 8 февраля в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе мероприятия посетители могут не только посмотреть на произведения искусства, но и приобрести их прямо у художников.

«Это абсолютно не выставка, — объясняет организатор. — Маркет отличается от выставки тем, что на маркете идет прямая продажа искусства. Вы можете напрямую купить у художника работы, с ним познакомиться, узнать его идеи, концепции и приобрести сразу же в моменте».

На маркете представлены работы псковских художников, в том числе картины, керамика и деревянные скульптуры. Анна Маслякова подчеркнула, что все художники прошли отбор: «Был объявлен набор, и по завершении заявки художники уже попадали напрямую на меня».

Пространство расположилось на улице Герцена, дом №2. Изначально планировалась другая площадка, но, по словам Анны Масляковой, несколько площадок отказали им в размещении. «Государственные структуры не поддерживают коммерцию», — добавила она.

Организаторы ожидают около 500 гостей, а на самом маркете участвуют 20 художников из Псковской области.