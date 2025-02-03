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Культура

Маркет современного искусства Maslo проходит в Пскове 

08.02.2025 14:29|ПсковКомментариев: 0

Маркет современного искусства, организованный Анной Масляковой, основателем проекта Maslo, проходит 8 февраля в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В ходе мероприятия посетители могут не только посмотреть на произведения искусства, но и приобрести их прямо у художников.

«Это абсолютно не выставка, — объясняет организатор. — Маркет отличается от выставки тем, что на маркете идет прямая продажа искусства. Вы можете напрямую купить у художника работы, с ним познакомиться, узнать его идеи, концепции и приобрести сразу же в моменте».

На маркете представлены работы псковских художников, в том числе картины, керамика и деревянные скульптуры. Анна Маслякова подчеркнула, что все художники прошли отбор: «Был объявлен набор, и по завершении заявки художники уже попадали напрямую на меня».

Пространство расположилось на улице Герцена, дом №2. Изначально планировалась другая площадка, но, по словам Анны Масляковой, несколько площадок отказали им в размещении. «Государственные структуры не поддерживают коммерцию», — добавила она.

 

Организаторы ожидают около 500 гостей, а на самом маркете участвуют 20 художников из Псковской области.

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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