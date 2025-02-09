Культура

Псковская библиотека «Родник» проводит литературный квиз

Псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева приглашает на квиз-игру по литературным произведениям 9 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Желающие принять участие могут объединиться в команды до пяти человек и записаться на это интеллектуальное состязание по телефону: 72-43-23.

«Если команды у вас нет, оставляйте заявку и приходите в библиотеку 9 февраля в 15.00. Вам постараются найти место в команде, в крайнем случае будете болельщиком», - добавили в учреждении.

Игра состоит из шести раундов. Участникам надо будет не только продемонстрировать начитанность, но и проявить логику.