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Культура

Псковская библиотека «Родник» проводит литературный квиз

09.02.2025 12:57|ПсковКомментариев: 0

Псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева приглашает на квиз-игру по литературным произведениям 9 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке. 

Желающие принять участие могут объединиться в команды до пяти человек и записаться на это интеллектуальное состязание по телефону: 72-43-23.

«Если команды у вас нет, оставляйте заявку и приходите в библиотеку 9 февраля в 15.00. Вам постараются найти место в команде, в крайнем случае будете болельщиком», - добавили в учреждении. 

Игра состоит из шести раундов. Участникам надо будет не только продемонстрировать начитанность, но и проявить логику.

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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