Культура

Тысячи художников подписали петицию об отмене аукциона с ИИ-искусством

Тысячи художников призвали лондонский аукционный дом Christie's отменить продажу произведений искусства, созданных с помощью искусственного интеллекта. В петиции, набравшей уже более 3,5 тыс. подписей, утверждается, что технология, лежащая в основе этих работ, нарушает авторские права, сообщает газета The Guardian.

По ее информации, проект «Расширенный интеллект» позиционируется Christie's как первые торги, на которых будут представлены работы, созданные при помощи искусственного интеллекта. Отмечается, что аукцион будет включать 20 лотов с ценами от $10 тыс. до $250 тыс.

Согласно петиции, многие из произведений искусства, которые планируется выставить на аукцион, «были созданы с помощью моделей искусственного интеллекта, которые, как известно, обучались на работах, защищенных авторским правом, без лицензии». Проведение подобного аукциона «поощряет и стимулирует массовое воровство работ художников компаниями искусственного интеллекта», указывается в документе, пишет ТАСС.

Представитель аукционного дома, комментируя петицию, отметил, что в большинстве случаев искусственный интеллект, использованный для создания выставляемых на торги произведений искусства, обучался на специальных наработках художников.