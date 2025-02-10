Культура

Мишустин поручил провести инвентаризацию объектов культурного наследия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкультуры и российским регионам провести инвентаризацию объектов культурного наследия РФ, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, до 1 июня 2026 года, сообщили в правительстве РФ.

Мишустин утвердил перечень поручений по итогам стратегической сессии, посвящённой сохранению объектов культурного наследия.

«До 1 июня 2026 года в России будет проведена инвентаризация объектов культурного наследия, включённых в государственный реестр и находящихся в неудовлетворительном состоянии. Отвечать за эту работу будет Минкультуры при участии регионов», - говорится в тексте поручений.

Кроме того, Минкультуры, Минстрою, Минэкономразвития также при участии субъектов РФ поручено в течение пяти лет в полном объёме завершить работу по утверждению границ территорий, предметов охраны и градостроительных регламентов в населённых пунктах, которые имеют статус исторических поселений. Как уточнили в кабмине, промежуточные доклады об итогах этой работы должны быть представлены до 1 декабря 2025, 2026, 2027 и 2028 годов соответственно, пишет РИА Новости.

«Окончательно она должна быть завершена к 1 января 2030 года», - уточняется в тексте поручений.

Кроме того, до 30 апреля предстоит разработать и внести проект федерального закона, предусматривающий наделение Минкультуры полномочиями по ценообразованию и нормированию в сфере сохранения объектов культурного наследия, ответственными назначены Минкультуры и Минстрой.

«После этого Минкультуры должно будет подготовить и утвердить нормативы затрат на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и проведение археологических работ, а также обеспечить мониторинг текущих цен на ресурсы, используемые при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия», - отметили в российском кабмине.

По поручению президента в России разрабатывается программа сохранения объектов культурного наследия народов страны, рассчитанная на период 2025–2045 годов.