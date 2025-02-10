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Культура

Три детские школы искусств в Псковской области получат оборудование по нацпроекту

11.02.2025 16:34|ПсковКомментариев: 0

Три детские школы искусств в Псковской области в этом году получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, обновление материальной базы учреждений проводится в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 10 млн рублей. 

Учебные классы Дновской детской школы искусств пополнятся новым роялем, цифровым пианино, барабанной установкой, гитарами, синтезатором, комплектующими к музыкальным инструментам. Кроме того, в учреждение закупят компьютерное, мультимейдийное и концертное оборудование.

Директор школы Вера Щепетина рассказала, что это долгожданное событие для всего муниципального округа: «Мы очень рады, что наша школа попала в число обновляемых в этом году. Новые инструменты и пособия нам очень нужны в работе».

Она обратила внимание, что при оформлении заявки выбор был сделан в пользу электронных и цифровых инструментов, которые более мобильны в транспортировке во время выездов на выступления.

«В прошлом году в школе открылся класс обучения игре на гитаре. Направление очень востребованное. Думаем создать собственный вокально-инструментальный ансамбль. Уверена, благодаря нацпроекту нам удастся это сделать», — добавила Вера Щепетина.

Руководство ДШИ демонстрирует комплексный подход к развитию учреждения. Помимо нацпроекта, школа участвует в конкурсе Фонда президентских инициатив на создание музея музыкальных инструментов. Местные жители помогают учреждению силами ТОСа. В 2021 году в Дновской школе искусств новое пианино появилось по распоряжению правительства РФ.

В Дновской ДШИ обучаются более 230 детей. В учреждении они осваивают хореографическое, театральное, музыкальное, декоративно-прикладное искусство. Здесь есть также отделение раннего эстетического развития детей для дошкольников. 

Добавим, в рамках нацпроекта в Печорскую детскую школу искусств поступят домры, балалайки, гитары, аккордеон и другие музыкальные инструменты, экспозиционные витрины, мебель для оснащения танцевальных залов и гримерных помещений, гимнастический инвентарь и необходимое оборудование. Решение об оснащении этого учреждения дополнительного образования было озвучено губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым на личном приеме граждан, который по поручению президента России провел первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Алексей Громов.

Музыкальные инструменты и оборудование по нацпроекту появится также в Пушкиногорской школе искусств имени С. С. Гейченко. Кроме того, во все учреждения закупят учебно-методические книжные и интерактивные пособия, энциклопедии и нотный репертуар.

Начиная с 2019 года, в рамках президентского национального проекта «Культура» оборудование и музыкальные инструменты приобретались для Псковского областного колледжа искусств и 9 детских школ искусств. Общая стоимость полученных инструментов и оборудования составила 43 млн рублей.

Теги: #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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