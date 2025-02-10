Культура

«Широкая Масленица» пройдет в Пскове

Культурно-просветительское мероприятие «Широкая Масленица» в Палаты у Сокольей башни пройдет в Пскове 1 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

На программе расскажут о значении масленицы для русского народа и обрядах каждого дня большой масленичной недели. «Также вы познакомитесь с рецептами традиционной псковской кухни и послушаете живое фольклорное пение. А затем вас ждет прогулка масленичным поездом с весенними закличками и кричалками, народные игры и забавы, а также и мастер-класс по созданию куколки-масленицы», - добавили в музее.

Когда: 1 марта (сб) в 11:00 и 13:00. Где: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7). Телефон для записи: +78112331390 (доб. 1).