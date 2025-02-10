Культура

Фестиваль циркового искусства организуют в Пскове

Автономная некоммерческая организация «Псковский цирк "Циркачонок"» выиграла грант министерства культуры России по программе поддержки творческих проектов в сфере народного искусства. Выделенные средства в размере почти 4 млн рублей будут направлены на проведение Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: Ирина Михайлова / Дом народного творчества Ленинградской области

На реализацию в текущем году министерство выбрало 21 проект, посвященный таким разнообразным темам, как коренные малочисленные народы России, этнокультурное многообразие России, детские проекты, юбилейные даты великих деятелей культуры и искусства и многое другое. Всего на конкурс поступило 168 заявок от 62 субъектов РФ.

Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, с 2023 года поддержано 49 проектов различных форматов: фестивали, гастроли, мастер-классы, семинары, фольклорные экспедиции. «Программа грантовой поддержки способствует укреплению роли национальных культур и повышению интереса граждан к народному искусству», - цитирует Ольгу Любимову пресс-служба министерства культуры РФ.

В региональном правительстве напомнили, учреждение программы грантовой поддержки творческих проектов в сфере народного искусства стало одним из главных достижений проведения Года культурного наследия народов России. Это гарантированный механизм государственной поддержки отрасли и инвестиция в развитие творческого потенциала граждан.