Культура

Уникальную выставку картин Дмитрия Белюкина «Последняя дуэль» представили в Пушкинском заповеднике

Выставку «Последняя дуэль. Дмитрий Белюкин» открыли в Государственном музее-заповеднике А.С.Пушкина «Михайловское», в мемориальной усадьбе поэта, сегодня, 12 февраля. На церемонию открытия выставки приехал автор полотен, народный художник РФ, академик Российской академии художеств Дмитрий Белюкин, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Дмитрий Белюкин поблагодарил гостей выставки за внимание к его творчеству. Он рассказал о том, как создавал этот цикл картин о трагедии на Чёрной речке. По признанию художника, непосредственная работа над серией «Последняя дуэль», завершённой в преддверии празднования 225-летия со дня рождения Пушкина, на самом деле заняла несколько лет, и, например, фигуру Дантеса, стреляющего на ходу, он переписывал девять раз.

Дмитрий Белюкин представляет жителям и гостям Пушкиногорья свою «Последнюю дуэль»

«Живописные полотна о трагедии на Чёрной речке — это хронология событий 29 января 1837 года, с момента отъезда Пушкина из кондитерской Вольфа и Беранже, от несостоявшейся встречи с Натали по дороге к месту дуэли до возвращения домой — смертельно раненым, — рассказали в «Михайловском». — Каждая работа с точностью следует воспоминаниям друзей и современников поэта, в том числе Константина Данзаса, Василия Жуковского, Оливье д’Аршиака. Чувствуется, что художник глубоко знает и историю жизни Пушкина, и, шире, историю России, русской культуры. При том, что к теме последней дуэли и смерти поэта обращались многие живописцы и графики, уникальность проекта Дмитрия Белюкина — в его цельности, масштабности, а ещё чуть ли не в фотографической точности, с которой запечатлены мельчайшие черты той далекой эпохи: фрагменты петербургской архитектуры, статские костюмы, военные мундиры… В пушкинской теме, которой Дмитрий Белюкин занимается со студенческих лет, для него нет мелочей: он много работает в музеях, изучая, используя в качестве натуры подлинные предметы и личные вещи Пушкина, тесно сотрудничает со специалистами по истории костюма и военной формы начала XIX века», - рассказал художник.

В «Михайловском» напомнили, что выставка «Последняя дуэль. Дмитрий Белюкин» является совместным проектом Пушкинского Заповедника и московского Государственного музея А.С. Пушкина, директор которого, Евгений Богатырёв, также стал участником церемонии в «Льняном амбаре» — экспозиционном зале в мемориальной усадьбе Ганнибалов и Пушкиных. Евгений Богатырёв, в частности, рассказал собравшимся на открытие выставки о тех сомнениях, которые испытывал именитый художник, получивший идею-предложение о создании монументальной серии полотен, о многочасовых обсуждениях первых десяти сюжетов цикла. Он обратил особое внимание собравшихся на заключительное полотно серии, где запечатлены жители Петербурга, которые пришли попрощаться с погибшим поэтом на набережную Мойки к дому Пушкина: «Это было впервые в истории России — проститься с Пушкиным пришла такая масса людей, что и правительство, и все испугались: это было поклонение не герою, не царю, не военачальнику, а поэту…».

Из фондов музея-заповедника «Михайловское» в экспозицию включили монументальное полотно «Умирающий Пушкин», созданное Дмитрием Белюкиным ещё в 1985—1986 годы, когда он заканчивал учёбу на факультете живописи МГАХИ имени В.И. Сурикова, в мастерской профессора, народного художника СССР Ильи Глазунова.

Планируется, что выставка «Последняя дуэль. Дмитрий Белюкин» будет работать в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» до 1 апреля 2025 года.