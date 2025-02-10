Культура

Выставка о Мелётовской стенописи откроется в Пскове на следующей неделе

Выставка «Образы Мелётовской стенописи», посвященная уникальному памятнику монументальной живописи Пскова XV века, откроется с 22 февраля в Приказной палате Псковского кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Церковь Успения в Мелётово – памятник высочайшего художественного уровня, свидетельствующий о расцвете псковской монументальной живописи в середине XV века. В 2025 году исполняется 560-лет с момента росписи храма.

Ансамбль мелётовской стенописи создается в период падения Византийской империи и являет собой отблески византийского искусства на Северо-Западе русских земель. Роспись Успенской церкви, выполненная в технике al secco, следует византийской традиции, переработанной и осмысленной псковскими мастерами.

Фото: Псковский музей-заповедник

Содержательная сторона стенописи, иконографическая программа обогащены наследием византийской литературы. Росписи мелётовского храма представлены особой манерой письма и редкими сюжетами древнехристианской литературы. Наиболее известными являются композиции: «Христос несет на плечах Благоразумного разбойника в рай», «Аит-скоморох», «Единорог», «Птица Неясыть».

Мелётовские фрески были сохранены художниками-реставраторами, а образы стенописи отражены в работах художников-копиистов А. Н. Овчинникова, А. К. Крылова, В. Н. Гусева и других. Копии отражают иконографию, колорит и сохранность фресок, состав красок.

Выставка будет действовать в Приказной палате (улица Кремль, 4).