Культура

Областной конкурс исполнителей на духовых инструментах пройдёт в Пскове 15 февраля

Псковский областной конкурс исполнителей на духовых инструментах состоится 15 февраля на базе детской музыкальной школы №5 города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств имени Николая Римского-Корсакова.

Конкурсные прослушивания состоятся 15 февраля. В мероприятии примут участие 57 учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств из Пскова и его окрестностей (Гдов, Себеж, Печоры, Великие Луки, Плюсса), а также студенты Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова.

В жюри конкурса вошли ведущие педагоги – музыканты, исполнители на духовых инструментах: Евгений Баранчиков, Илья Кричевский, Сергей Матвеев.

Торжественное открытие конкурса с участием духового оркестра Детской музыкальной школы №5 (руководитель Михаил Цветков) состоится в 11.00 в концертном зале ДМШ №5 города Пскова по адресу: улица Коммунальная, дом 48.

Вход на все конкурсные прослушивания свободный.