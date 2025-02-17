Культура

Житель Великих Лук передал 200 книг для сельских библиотек

Житель Великих Лук Игорь Крощенко поддержал акцию «Книги — в сельские библиотеки» и передал 200 изданий для сельских библиотек, сообщается в Telegram-канале основателя фонда «Земляки», депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Сбор книг мы начали в мае прошлого года вместе с "Единой Россией" и фондом "Земляки" в рамках партийного проекта "Культура малой Родины". На первом этапе удалось собрать 5 тысяч книг, журналов и энциклопедий, которые отправились в библиотеки 10 районов области», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что данная акция продолжается, и жители региона делятся своими книгами, помогая обновить фонды сельских библиотек.

«Мы доставим каждое издание туда, где его ждут», - подытожил Александр Козловский.