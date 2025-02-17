Культура

Работу художника Юрия Вороненко разыграют на открытии выставки в Пскове

Торжественное открытие выставки современного великолукского художника-мыслителя Юрия Вороненко под названием «От реализма до мистерий» состоится в Пскове 22 февраля в 15:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Зрителям будут представлены 34 авторских полотна мастера, которые отражают его уникальный стиль и философский подход к искусству. На вернисаже у гостей будет возможность пообщаться с художником лично, познакомиться с творчеством его семьи.

Дочь художника, Ева Вороненко, ученица областной школы одарённых детей «Камертон» и лауреат областных и всероссийских конкурсов, выступит со своими композициями и произведениями известных авторов.

В дополнение к этому посетителей ждёт лотерея, где они смогут выиграть работу художника Юрия Вороненко.

Вход на выставку и вернисаж свободный. Адрес: город Псков, улица Советская, дом 111.