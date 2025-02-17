Масленичные гуляния пройдут в Палатах у Сокольей башни в Пскове

Масленичные гуляния «Коза идет, весну на рогах несет» пройдут в Палатах у Сокольей башни в Пскове 2 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
Гостей в программе ждут:
– театрализовано-интерактивная программа, где главной гостьей праздника станет Коза-Дереза;
– локации с активностями во дворе Палат у Сокольей башни;
– мастер-класс по росписи деревянной ложки «Дорога ложка к обеду»;
– мастер-класс по изготовлению куклы козы из джута «Игрушки-стригушки»;
– мини-экскурсия по русской избе «Кто в доме хозяин».
Телефон для дополнительной информации: +78112331390 (доб. 2).