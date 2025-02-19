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Культура

Звуки природы. Зачем создатели мультфильма о псковских барсиках отправятся в Полистово

19.02.2025 10:28|ПсковКомментариев: 0

Ученики Школы креативных индустрий, которые сейчас работают над второй серией мультфильма о псковских барсиках, встретились с сотрудниками Полистовского заповедника. Зачем юным мультипликаторам нужны знания о флоре и фауне этой природной территории, какие ее обитатели станут героями анимационного фильма и зачем ребята поедут весной в Полистово, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Первый мультик про псковских барсиков вышел накануне Рождества и сделал его создателей настоящими звездами. «Это была межстудийная итоговая работа, и мы планировали ее размещение только в соцсетях Школы креативных индустрий. Естественно, мы ждали реакции родителей и самих учеников», - рассказала педагог ШКИ Диана Бартенева.

Но работу ребят заметил губернатор области Михаил Ведерников и рассказал об анимационном фильме в своем ТГ-канале. «Мы не ожидали, что Михаил Юрьевич так искренне поддержит наш мультфильм и разместит у себя в соцсетях. Это очень почетно и важно, ребят переполнял восторг!» - вспоминает Диана Бартенева.

Впоследствии мультик разлетелся по всей России. По словам педагога ШКИ, его видели даже в Китае. «Его показывают в Москве, он размещен во всех пабликах. Просто мы не можем отследить количество просмотров, потому что его постят везде! Где-то с упоминанием ШКИ, где-то - нет, но он разлетелся и приобрел такую всенародную любовь, какой не ожидал никто. Мы снимали это локально для себя. А в итоге получилось, что он понравился многим, не только псковичам», - отмечает она.

Идея витала в воздухе

Но идея съемок второй серии мультфильма о барсиках появилась совсем не из-за успеха первой. По словам педагога, ребята так «увлеклись процессом съемки и настолько влюбились в своих героев, что захотели делать продолжение».

«У них были разные идеи. Но идея заповедника витала в воздухе, потому что Барсик - это зверь. Конечно, барс не водится в Полистовском заповеднике. Но ребята хотели показать Псковскую область и псковскую природу через заповедные территории», - рассказала Диана Бартенева.

Педагог напомнила, что Полистовский заповедник является самой крупной нетронутой человеком болотистой системой в Европе. «Это уникальное место не только для Псковской области и России, но для всего мира. А еще в заповеднике водятся уникальные птицы и звери. И наш мультик будет содержать не только развлекательный контент, но и познавательный», - сообщила она.

Для того, чтобы больше узнать о месте, куда отправятся герои нового мультфильма, ребята захотели встретиться с сотрудниками Полистовского заповедника. Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Екатерина Васильева рассказала о заповедных болотах, их уникальной флоре и фауне.

«В соцсетях мы увидели новость о том, что ребята из Школы креативных индустрий работают над созданием мультфильма «Барсики и Заповедник». Поэтому приехали. Наша цель - не только рассказать о заповеднике. Мы стараемся прививать любовь к природе в целом. Рассказываем о том, что ее нужно сохранять, беречь, любить», - рассказала Екатерина Васильева.

Еще больше погрузиться в мир заповедной природы участникам ШКИ предстоит этой весной. Ребята из студии звукозаписи отправятся в Полистовский заповедник.

«Для нового мультфильма мы планируем записывать голоса, добавлять фоновую музыку и немножко добавлять разные звуковые эффекты. Для этого мы поедем в заповедник и там будем записывать звуки природы», - рассказал ученик студии звукозаписи ШКИ Алексей Багаев. В ближайшие месяцы молодому человеку предстоит озвучивать анимационный фильм и читать закадровый авторский текст вместе с актером Пушкинского театра Максимом Плехановым.

По словам Дианы Бартеневой, учащиеся студии будут записывать крики птиц, шум трав и т.д. «Не скажу, что это научная работа, но исследовательская работа будет проведена детьми. Ребята узнают больше о заповеднике, и зрители, юные и взрослые, тоже для себя почерпнут что-то новое», - заметила она.

Все сами

Главными героями второго анимационного фильма останутся все же те барсики Савва, Веня и Валя. Но у них будет другая одежда и аксессуары. Над гардеробом котиков уже трудятся мастерицы из Псковского кукольного дома.

Также по заказу ребят художники-кукольники создают новых персонажей для мультфильма.

В новой серии появится козодой Константин, бобриха с бобрятами, сова, лоси и другие животные и птицы. «Для новой серии мы выбирали животных, которые обитают в Полистовском заповеднике. Это бобры, их в заповеднике очень уважают. Также выбор пал на козодоя. Эти птицы очень забавно поют. Мы решили, что нам нужен козодой», - рассказала ученица отделения фото-видео производства ШКИ Василиса Невзорова.

Василиса учится в 10 классе псковской школы, у нее есть музыкальное образование, также она увлекается рисованием. В проекте ШКИ задействована как сценарист-раскадровщик. По ее словам, раскадровка - работа трудоемкая, но «если нравится - то не сложно». «А сценарий мы вместе собираемся и пишем. На занятиях обсуждаем, как он должен выглядеть, какие персонажи должны быть, с какими характерами», - пояснила девочка.

«Пока характеры персонажей в разработке. Каждому из команды дано задание, и мы все придумываем персонажам их характеры», - рассказала ученица студии фотовидеосъемки Ангелина Мамонова.

По сюжету, придуманному девочкой, был снят первый мультфильм по барсиков. Помимо работы в студии, девочка углубленно занимается математикой, увлекается современными танцами и любит вести соцсети. «Этот процесс очень вдохновляющий. Когда нужно что-то максимально понятно донести до людей, и это получается, хочется продолжать дальше», - рассказала она.

Новые знания

В этот раз конкурсов на лучший сценарий преподаватели ШКИ не проводили. Ребята и так с удовольствием включаются во все процессы производства мультфильма. Даже захотели принять участие в изготовлении части декораций. Поэтому в Полистово поедут и ученики студии дизайна. Будут на пленэре акварелью писать эти пейзажи, чтобы потом делать деревья, мох и другие «природные локации» для мультфильма.

 

И, конечно, полезные знания юные мультипликаторы получают на встречах с интересными людьми. Так, представители Псковского кукольного дома проводили для них мастер-класс по изготовлению декораций, интересной была встреча с представителями Полистовского заповедника. «Работа над сценарием дает возможность ребятам узнавать что-то новое. И этой информацией делиться со зрителем», - отметила Диана Бартенева.

Точной даты выхода мультфильма «Барсик и Рождество» пока нет. Но организаторы съемочного процесса полагают, что в мае-июне он уже будет готов.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

Теги: #Полистовский заповедник #барсик #ШКИ
Источник: Псковская Лента Новостей
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