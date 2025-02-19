Культура

Выставочный проект «Крепость» откроется в Изборском музее-заповеднике

Выставочный проект «Крепость», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, бессмертному подвигу народа, мужеству, героизму и силе духа наших воинов, стартует 20 февраля в Государственном музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

«Этой выставкой мы отдаем дань памяти тем, кто сокрушил врага и отстоял свободу и независимость нашей Родины.Выставка объединена высокой темой мужества, воинского подвига и преданности Родине, где форпост Русской земли Изборск – символ древности и вечности, крепости и величия, незыблемости веры и убеждений. Здесь, на Изборской земле, зарождались истоки российской государственности, духовного единства народа, совершались легендарные события общерусского значения с минувших времён до наших дней. Здесь, в Изборске, сами стены средневековой крепости вырастают до масштабов общенационального символа, живого свидетельства отваги и бесстрашия, стойкости, самопожертвования и любви к Отчизне, той истинной «крепости духа», без которой немыслима связь времен и поколений, невозможно само существование России как сильного суверенного государства на протяжении столетий мировой истории», - рассказали в музее.

На выставке «Крепость» будут представлены произведения современных художников России – Андрея Базанова, Фрола Иванова, Алексея Крюкова, Максима Фаюстова, Дениса Молодкина, Евгения Емельянова, Ивана Фурсова; картины и документы из собраний Белгородского государственного художественного музея и Витебского областного краеведческого музея.

Открытие выставки «Крепость» состоится 20 февраля в 14.00 в Выставочном зале музея-заповедника (улица Печорская, 37).

Выставочный проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ и славянского форума искусств «Золотой витязь».