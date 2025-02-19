СОБЫТИЕ: Выставка «Крепость» открылась в Изборске

Посвященная 80-летию Победы выставка «Крепость» открылась 20 февраля в выставочном зале музея-заповедника «Изборск». Проект поддержан региональным отделением Российского военно-исторического общества. На выставке представлены произведения современных художников России – Андрея Базанова, Фрола Иванова, Алексея Крюкова, Максима Фаюстова, Дениса Молодкина, Евгения Емельянова, Ивана Фурсова; картины и документы из собраний Белгородского государственного художественного музея и Витебского областного краеведческого музея. Подробнее - в видео ПЛН-ТВ.