Культура

Свет и драматизм: чем поражает открывшаяся в Изборске выставка «Крепость»

Накануне Дня защитника Отечества в новом зале музея-заповедника «Изборск» открылась выставка «Крепость», посвященная 80-летию Победы. В экспозиции представлены работы современных российских и белорусских художников, объединенные темой мужества, воинского подвига и преданности Родине. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

«Мы открываем самую главную выставку этого года «Крепость», посвященную 80-летию нашей Великой Победы»,- отметила на церемонии открытия экспозиции директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

По ее словам, Изборская крепость — это сила и мужество, совесть и граница, это форпост, который всегда стоял на страже нашей веры, культуры, русской цивилизации. «Именно здесь начало всех наших побед и нашей Великой Победы», - отметила директор музея.

Наталия Дубровская поблагодарила всех, кто работал над подготовкой этого проекта, в том числе, коллег из Витебского областного краеведческого музея и Белгородской картинной галереи.

Отзовется в сердцах

«Мы рады, что стали частью уникального проекта с таким достойным названием», - в свою очередь отметила директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская.

По ее словам, для экспозиции были отобраны картины, в которых показана сила духа. «У нас много работ на военную тему. Беларусь в прошлом году отметила 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И, конечно, у нас представлены работы, связанные с Великой Отечественной войной. Одна из них посвящена истории партизана Миная Филипповича Шмырева, детей которого взяли в заложники и расстреляли фашисты», - рассказала директор музея.

Нужной и важной назвали выставку глава Печорского района Валерий Зайцев и настоятель Никольского собора в Изборске иерей Дмитрий. «Выставка называется «Крепость». Это крепость нашего русского духа, в которой мы все нуждаемся — и 80 лет назад, и сейчас», - сказал отец Дмитрий.

От имени руководителя Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Борисова присутствующих поприветствовал Максим Костиков. Он выразил слова признательности руководству музея за прекрасный проект. «Эта выставка является одним из первых ярких моментов в жизни региона в Год защитника Отечества. Уверен, что она тронет сердца людей», - сказал он.

Своими эмоциями по поводу проекта и своего участия в нем поделились и художники, работы которых представлены в экспозиции.

«Февраль богат на даты, очень драматичные для нашего Отечества. Но в то же время февраль — предвестник весны, а весна — это надежда, вера в лучшее. Хочу вас поздравить с наступлением весны, мира нам всем, добра, любви! Выставка потрясающая. И при всей драматичности многих работ, она получилась светлой», - сказал член Союза художников Санкт-Петербурга Фрол Иванов.

Замечательной, удивительной, восхитительной назвал выставку другой ее участник — член Творческого союза художников России Алексей Крюков. «Уверен, что эта выставка отзовется в сердцах людей», - сказал он.

«Год защитника Отечества — для нас не простые слова», - сказала в заключении церемонии открытия Наталия Дубровская. И поблагодарила 76-ю дивизию ВДВ за многолетнюю помощь музею, пригласив псковских военных перерезать красную ленточку в честь открытия выставки.

Торжество жизни

У гостей мероприятия была возможность ближе познакомиться с экспонатами — работами российских художников Андрея Базанова, Фрола Иванова, Алексея Крюкова, Максима Фаюстова, Ивана Фурсова, Евгения Емельянова, Дениса Молодкина, а также с художественными произведениями их белорусских коллег: Валентина Бармина, Анатолия Ковалева, Владимира Кухарева, Владимира Хрусталева, Александра Гвоздикова, Михаила Концевого, Олега Сковородко и Дмитрия Кузьмича.

Витебский краеведческий музей предоставил для экспозиции чуть больше 10 художественных произведений. Но, по словам директора музея Татьяны Старинской, это работы «говорящие, которые передавали или боль, или непокорность, непоколебимость». «То, что мы видим на на них, говорит о великой силе духа», - рассказала она.

«Авторы картин — либо участники войны, либо дети войны, либо те, у кого деды воевали», - отметила Татьяна Старинская.

Один из ярких экспонатов выставки - панно-триптих «Слово о полку Игореве», написанное российским художником Денисом Молодкиным. Именно это панно украсило афишу выставочного проекта. «Это удивительная по красоте и силе работа. Ее нужно смотреть долго, вдумчиво. Каждому она запомнится чем-то своим», - сказала Наталия Дубровская.

Обращает на себя внимание и картина Фрола Иванова «Спас». Для нее, как для многих работ художника, характерен синтез традиционной академической манеры исполнения и символизма. На полотне изображены семья погибшего воина, маленький мальчик с винтовкой, икона и ангел в военной шинели.

«Первый вариант был в 2012 году и назывался «Омовение». Работа была сделана в коричнево-серых тонах, и мне казалось, что там присутствует смерть. Я переписал сюжет именно для того, чтобы сказать о торжестве духа и победить смерть хотя бы на холсте. И иначе, как «Спас», назвать ее не мог», - рассказал о своем замысле художник.

Образы в его работах не случайны. Например, на многих полотнах присутствует шинель. «Для меня шинель является доспехом моего времени. Мы все, мальчишки, играли в войну, выросли на этих фильмах, на рассказах наших дедов. Шинель — символ духа»,- сказал он. И добавил, что его работы «об одном и том же: о бессмертии души человека, о вечности, о том, что не все проходит бесследно, о борьбе добра и зла».

По словам Фрола Иванова, он с радостью принял предложение директора Изборского музея принять участие в проекте. «Во время практики я студентом сюда приезжал. Изборск для меня - место силы. Он питает тебя мощнейшей энергией. Здесь начало нашего духа, и сегодняшний день это подтверждает. Мы воспеваем сегодня драматичные события, но чувство от пребывания здесь - очень светлое. Светлое состояние и настроение»,- заметил художник.

Отметим, что выставка «Крепость» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, где форпост Русской земли Изборск – символ древности и вечности, крепости и величия, незыблемости веры и убеждений.

Светлана Синцова

Фото Андрея Николаева