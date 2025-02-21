Культура

Концерт «Во имя чести, доблести и славы!» прошёл в Пушкинских Горах

В Научно-культурном-центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» состоялся большой праздничный концерт «Во имя чести, доблести и славы!». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, главным организатором концерта выступил Пушкиногорский культурно-досуговый центр.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Собравшихся в большом концертном зале музейного НКЦ приветствовали глава администрации Пушкиногорского района Оксана Филиппова, а также ветеран боевых действий в Афганистане председатель Совета ветеранов Пушкиногорского района, куратор местных юнармейцев Василий Кондратюк. Взрослые и дети почтили память павших защитников Отечества минутой молчания.

В программе концерта, куда вошли стихи и песни о доблестных воинах и нашей Победе, а также спортивно-хореографические композиции и даже фортепьянные пьесы, приняли участие не только местные солисты и творческие коллективы, но и артисты из соседнего Новоржева, рассказали в музее. Особую роль на празднике доверили пушкиногорским школьникам — воспитанникам хореографических кружков и хоровой студии при районном КДЦ, учащимся районной Детской школы искусств имени С.С. Гейченко.

Вход на концерт «Во имя чести, доблести и славы!» был свободным для всех желающих, особо отметили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».