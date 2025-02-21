Культура

«Михайловское» информирует об изменении порядка работы внештатных экскурсоводов на своей территории с 1 марта

С 1 марта внештатные экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики смогут проводить экскурсии в усадьбах и выставочных залах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» только при наличии документа об аттестации, пройденной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Подробная, со ссылкой на действующий федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в редакции от 11 ноября 2024 года, информация об этом размещена на официальном сайте Пушкинского заповедника.

Айвар Рихкранд. Вид на усадьбу «Михайловское» (2012). Из фондов музея-заповедника

Дирекция музея-заповедника также уточняет, что в нашем регионе аттестацию экскурсоводов проводит специальная комиссия по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков при Комитете по туризму Псковской области. В подтверждение статуса лицу, прошедшему аттестацию, выдают соответствующий аттестат и идентификационную карточку, а информация об этом вносится в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков в Интернете.