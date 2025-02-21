Культура

Клуб псковских краеведов приглашает на встречу с Анатолием Филимоновым

Клуб псковских краеведов приглашает 24 февраля на встречу с кандидатом исторических наук Анатолием Филимоновым, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.

Фото: Псковская областная библиотека имени Курбатова

Встреча состоится 24 февраля в 17:00 в актовом зале библиотеки имени Курбатова. Тема лекции - «Псков в 20-30-е годы XX века».

«Это были годы, когда в жизни Пскова, города с многовековой историей, переплетались черты старого и нового. Он по-прежнему был сокровищницей древних памятников, но в его жизнь и повседневность входили новые явления, рожденные революционной эпохой. На встрече Анатолий Васильевич расскажет о сохранении старых и появлении новых традиций, о героях эпохи молодого социализма и многом другом», - уточнили в библиотеке.