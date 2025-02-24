Культура

На экскурсии 8 марта псковичи узнают о любви княгини Ольги и князя Игоря

В Международный женский день Псковский музей-заповедник проведет тематическую экскурсию «Он, она и Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«В ходе программы вы по-новому откроете для себя историю о том, как князь Игорь Рюрикович – наследник древнерусского престола – встретил юную псковичку Ольгу, а также о том, как они впоследствии стали первой парой молодого Русского государства. С того далекого Х века этот легкий флер инь и ян будет являться псковичам постоянно, соединяя с городом Псковом разные имена», - отметили в музее.

На экскурсии псковичи узнают об императорах, князьях, ученых, поэтах, военных и купцах Псковщины, которых объединяет одно – любовь. Ключевой точкой будет Мемориальный музей-квартира Юрия Спегальского, который стал памятником высокой любви ему и его второй половины Ольги Аршакуни.

Экскурсия пройдет 8 марта (суббота) в 12:00 в Мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского, адрес: Октябрьский проспект, дом 14, квартира 74.

Телефон для записи: +78112663311.