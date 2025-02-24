Культура

Курсанты стали призерами конференции, посвященной 25-летию подвига 6-й роты

В Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Вениамина Каверина завершилась научно-практическая конференция «Нет больше подвига, чем душу положить за други своя», в которой приняли участие курсанты, студенты и школьники города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

Как сообщили в университете, участие обучающихся курсантов в научном мероприятии, приуроченном к 25-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ, стало успешным.

Курсант 4 курса Ирина Милица одержала победу в секции «Самопожертвование на войне», выступив с докладом «Коля Подрядчиков: у смелости нет возраста».

Второе место по итогам работы этой секции заняла курсант 3 курса Ирина Крольман с научной работой «Деревня в годы войны».

По итогам работы секции «Воины моей семьи» курсант 4 курса Елена Кислова заняла третье место, представив доклад «Вклад моих предков в Великую Победу».

«Мы благодарны организаторам конференции за возможность участия курсантов в научном мероприятии патриотической направленности, где обучающиеся могут продемонстрировать не только навыки исследовательской работы, но и выразить свою любовь к Отчизне через бережное отношение к памяти о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и современных защитников Родины», – отметил заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков, который является научным руководителем победителя конференции – курсанта Ирины Милицы.