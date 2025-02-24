Культура

Второй маркет современного искусства Maslo пройдет в Пскове 8 марта

В Пскове пройдет второй маркет современного искусства Maslo 8 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Местом проведения выбрано креативное пространство «Лофт» на улице Спортивная, 1. После успеха первого маркета Maslo, который собрал большое количество посетителей, организаторы готовят еще более насыщенную программу.

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Особое внимание уделено произведениям искусства: местные художники представят и предложат свои работы, давая возможность каждому стать обладателем уникального арт-объекта, который преобразит пространство и станет настоящим воплощением творческого настроения.

«Мероприятие станет местом культурного обмена, где каждый найдет что-то для себя – будь то для вдохновения или для личной коллекции», - подчеркнули организаторы.

Маркет пройдет 8 марта с 12:00 до 21:0 в креативном пространство «Лофт», адрес: улица Спортивная, дом 1.

Вход свободный.

Напомним, первый маркет современного искусства Maslo прошел в Пскове 8 февраля.