Культура

Картина «Лето» кисти Алексея Аникеенка появилась в псковском музее

В Картинной галерее Псковского музея-заповедника появилась картина «Лето» кисти художника Алексея Аникеенка. Полотно впервые представлено широкой публике в рамках постоянной экспозиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Работа "Лето" была написана Алексеем Аникеенком в 1963 году. Как и многие холсты художника, полотно наполнено теплыми оттенками. Фактурная работа пронизана цветом, жаром летнего солнца и мягкой чувственностью», – отметила научный сотрудник художественного отдела Псковского музея-заповедника Софья Кобелева.

В 2025 году исполняется 100 лет со дня рождения Алексея Аникеенка. Появление новой картины художника в экспозиции является одним из подарков музейщиков для посетителей и ценителей творчества мастера.

Алексей Аникеенок – художник-нонконформист, впитавший в себя творческий метод мастеров постимпрессионизма, таких как Винсент ван Гог, Сезанн, Гоген. Несмотря на внешнюю схожесть в колорите и технике с европейскими мастерами рубежа XIX-XX веков, работы Аникеенка имеют ряд отличий и четко прослеживающуюся самобытность. В частности, в своих картинах художник умело воплощал волнующую его современность.