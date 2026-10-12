Модесту Мусоргскому посвятят концерт в локнянской школе искусств

Третий концерт проекта «От Мусоргского до Шостаковича. Концерты-портреты» пройдёт в Локнянской детской школе искусств 12 октября. Этот концерт посвятят композитору Модесту Мусоргскому, сообщается на странице главы Локнянского муниципального округа Ивана Белугина.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / ВКонтакте

В концерте примут участие ученики и преподаватели детской школы искусств «Центр» из Великих Лук. Выступления состоятся в 14:00 и 16:00.

«Рад, что благодаря этому проекту у жителей Локни есть возможность слушать классическую музыку в исполнении гостей из других городов, а у наших юных музыкантов — знакомиться с их творчеством. Приглашаю всех, кому интересно познакомиться с классической музыкой, открыть для себя новое о великом композиторе», - отметил Иван Белугин.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.