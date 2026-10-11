 
Культура

«Михайловское» анонсирует Первый Псковский молодёжный фестиваль речевых спектаклей

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Первый Псковский открытый молодёжный фестиваль речевых спектаклей — центральное мероприятие второго этапа проекта «От михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине» — пройдёт в Пушкинском Заповеднике 17 октября.


Александр Стройло. Михайловские рощи (1998). Из фондов Пушкинского Заповедника

Как сообщает служба информации музея-заповедника «Михайловское», в этот день в Научно-культурном центре музея будут показаны три фестивальных спектакля. Это музыкально-поэтический триптих «Скажи, Россия» (театральная студия «За Псковой»; режиссёр Вячеслав Семёнов) и две работы по произведениям А.С. Пушкина — «Египетские ночи» (МГТУ МАСИ; режиссёр Мария Оссовская) и «Вещий Олег» (Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова; режиссёр Мария Оссовская, педагоги-репетиторы Анастасия Филонович и Инна Суровицкая). 

Художественным руководителем фестиваля является Мария Оссовская — профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Щукина, кандидат филологических наук, отметили в музее. Она — один из пропагандистов речевых спектаклей как особой формы работы с художественным текстом: при минимуме сценического оформления и зрительных эффектов здесь на первый план выходят живая речь, точная интонация и мелодика языка оформления и зрительных эффектов на первый план выходят живая речь, точная интонация и мелодика языка.  

В музее добавили, что сверх основной программы фестиваля любители сценического искусства в этот же день смогут увидеть инсценировку одной из пушкинских «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» — «Барышня-крестьянка». Эта постановка была создана режиссёром Татьяной Комиссаровской в «АхТеатре» ПсковГУ. 

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