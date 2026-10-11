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Поэзия как путь к Родине: Пушкинский Заповедник участвует в акции «Музейная неделя»

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Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» традиционно участвует во всероссийской акции «Музейная неделя», инициированной Министерством культуры Российской Федерации. В ходе этой акции, в период с 13 по 18 октября, участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать различные экспозиции и программы.

Экспозиция в доме поэта на картине Ольги Чернышей «Кабинет Пушкина». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«В рамках нынешней «Музейной недели» наши сотрудники проведут для гостей специальные экскурсии по мемориальным усадьбам “Михайловское“, “Петровское“, “Тригорское“, по “Пушкинской деревне“ и “Музею-мельнице в деревне Бугрово“», — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике.

Кроме того, адресатов акции 17 октября ждут в Научно-культурном центре «Михайловского» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) на первом Псковском открытом молодёжном фестивале речевых спектаклей «От михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине», а также на литературном вечере «Музыка поэзии».

Подробности об этих событиях (конкретный зал в НКЦ, время начала и продолжительность, возрастные рекомендации для слушательской аудитории, проч.) можно найти на официальном сайте Пушкинского Заповедника, в разделе «Календарь событий → Октябрь» под соответствующими названиями.

И, наконец, 17 и 18 октября в парке музея-усадьбы «Михайловское» участники СВО и члены их семей смогут побывать на арт-экскурсии «Друзья мои, прекрасен наш союз!», которую подготовил и проведёт петербургский артист театра и кино, лауреат премии «Овация» Михаил Драгунов.

Бесплатные билеты, уточнили в музее, можно получить в кассе учреждения. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО, а членам семьи — любые документы об их родстве с бойцом.

«Напомним, что участники специальной военной операции и члены их семей всегда, а не только в рамках акции “Музейная неделя“ имеют право на бесплатное посещение всех объектов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина “Михайловское“, а также наших интерактивных и культурно-образовательных программ», — особо подчеркнули в учреждении.

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